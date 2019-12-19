Главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко рассказал, почему жесткая пища приводит к пародонтозу и какие продукты нужно есть, чтобы обеспечить зубы необходимым количеством кальция.
Врач рассказал, что нужно включить в рацион достаточное количество жестких и сырых продуктов — морковки, капусты, сельдерея, яблок. Причем эти продукты нужно тщательно жевать и не измельчать предварительно с помощью кухонного комбайна.
Ради здоровья зубов следует отказаться от сладостей — как от леденцов, так и от десертов. Сосульки и чупа-чупсы приводят к очаговой деминерализации зубов и создают активную питательную среду для размножения бактерий, из-за которых потом образуется кариес.
Из сладкого лучше употреблять темный шоколад или мармелад. Также не стоит есть горячую пищу, это вредно для эмали и для желудочно-кишечного тракта в целом.
Рекомендуется включить в рацион рыбу и кефир. Организму необходим кальций, а для его усвоения нужен витамин D, поэтому нужно употреблять рыбу и кефир, когда вы находитесь на солнце.
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