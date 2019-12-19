Стоматолог назвал полезные и вредные продукты для здоровья зубов

Главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко рассказал, почему жесткая пища приводит к пародонтозу и какие продукты нужно есть, чтобы обеспечить зубы необходимым количеством кальция.

Какие продукты нужно есть для здоровья зубов?

Врач рассказал, что нужно включить в рацион достаточное количество жестких и сырых продуктов — морковки, капусты, сельдерея, яблок. Причем эти продукты нужно тщательно жевать и не измельчать предварительно с помощью кухонного комбайна.

Ради здоровья зубов следует отказаться от сладостей — как от леденцов, так и от десертов. Сосульки и чупа-чупсы приводят к очаговой деминерализации зубов и создают активную питательную среду для размножения бактерий, из-за которых потом образуется кариес.

Из сладкого лучше употреблять темный шоколад или мармелад. Также не стоит есть горячую пищу, это вредно для эмали и для желудочно-кишечного тракта в целом.

Рекомендуется включить в рацион рыбу и кефир. Организму необходим кальций, а для его усвоения нужен витамин D, поэтому нужно употреблять рыбу и кефир, когда вы находитесь на солнце.

Ранее "Правда.Ру" писала о витаминах для зубов.