Открытие: у барабанщиков мозг работает по-другому

Немецкие ученые решили выяснить, как на работе мозга отражается длительная игра на барабане. Они проанализировали 20 профессиональных ударников, у которых средний опыт игры на барабанах 17 лет. В результате выяснилось, что у профессиональных ударников функциональная система мозга отличается от тех людей, которые не играют ни на каких музыкальных инструментах.

Ученые считают, что у барабанщиков меньшее количество более плотных волокон в соединительном канале между двумя полушариями. Кроме того, они пришли к выводу, что их моторная зона организована более эффективно.

Что отмечают ученые

Уже давно известно о том, что игра на музыкальных инструментах может менять мозг за счет системы нейропластичности. Но ранее ученые не исследовали именно ударников. Многие люди могут выполнять сложные моторные задачи одной рукой, им труднее проигрывать разные ритмы обеими руками одновременно. Именно поэтому ударники могут выполнять вещи, которые абсолютно невозможны для других людей.