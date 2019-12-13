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Источник Правда.Ру

Неспособность похудеть может быть связана с дефицитом железа

Здоровье

Специалисты из Университета Эдит Коуэн выяснили, что основная проблема при похудении - это дефицит одного микроэлемента. Врачи считают, что именно его нехватка приводит к тому, человек ощущает усталость и не хочет заниматься спортом. По мнению специалистов, из-за дефицита железа в организме человек ведет себя пассивно.

Ожирение может привести к развитию цирроза печени. Также она повышает риск возникновения сердечного приступа. Но медики рекомендуют придерживаться определенный режим питания. 

Специалисты советуют есть больше красных фруктов и овощей, а также включить в свой рацион блюда из цельного зерна. Также специалисты рекомендуют делать физические упражнения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как нужно питать при нехватке железа.

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