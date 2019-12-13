Эндокринолог Потешкин назвал болезни, предшествующие развитию диабета

Врач-эндокринолог Юрий Потешкин назвал основные болезни, которые предшествуют развитию сахарного диабета.

В первую очередь риск развития диабета высок у людей, у которых диабетом болеют близкие родственники.

Специалист отметил, что внимательными к своему здоровью и уровню сахара в крови нужно быть женщинам, у которых вес ребенка при рождении составил более 3,6 кг. Это свидетельствует о том, что во время беременности у нее неправильно вырабатывался сахар.

В зоне риска находятся женщины, у которых диагноз "поликистоз яичников", а также люди, страдающие сердечными заболеваниями, повышенным давлением, с высоким уровнем холестерина.

Основная проблема, которая может привести к развитию диабета, - это лишние килограммы.

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