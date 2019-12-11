Эндокринолог объяснил, как не пропустить развитие диабета у ребенка

Главный детский врач-эндокринолог Минздрава Валентина Петеркова сообщила, что на развитие диабета первого типа у детей обычно влияют генетические факторы, вирусные и иммунологические нарушения.

Врачи считают, что около 50% родителей ничего не знают о первых признаках заболевания. Часто бывает, что о развитии у ребенка диабета родители узнают после приступа гипогликемии, когда ребенок становится слабым, у него появляется чувство голода, учащается сердцебиение, он сильно потеет.

В таком случае ребенку нужно дать сладкий чай или кусок белого хлеба. После этого нужно обязательно обратиться к врачу. Если не принять необходимых мер, после гипогликемического приступа может наступить кома.

В случае своевременного обращения к специалисту при диагнозе "диабет первого типа" правильно подобранное лечение поможет ребенку жить нормальной жизнью.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кожа человека поможет при лечении диабета.