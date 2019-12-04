Ученые из американского университета Пердью пришли к выводу, что употребление большого количества белка не для всех полезно. Такой тип питания подходит только определенным категориям людей.
Специалисты отмечают, что у каждого человека своя норма употребления белка. Чтобы ее вычислить, нужно учитывать возраст, снижение веса, а также суточную активность.
Ученые выяснили, что повышение доли белковой пищи в рационе будет полезно людям, которые хотят увеличить мышечную массу с помощью силовых нагрузок. Соответственно, не нужно призывать всех людей потреблять больше белковой пищи.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.