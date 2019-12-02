Мозоли на ногах могут оказаться симптомом рака пищевода

Ученые выяснили, как по внешним признакам определить рак пищевода.

Специалисты провели опыт и ввели лабораторным мышам ген, который является причиной развития рака. Ученые утверждают, что этот ген оказывает влияние на выработку кератонина организмом. Если в организме переизбыток этого гена, то у человека образуются мозоли.

По словам медиков, мозоли не обязательно указывают на рак, но если они есть, то рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Кроме того, сухая кожа может говорить об экземах, диабете, гастрите, а также о проблемах с почками.

Ранее врачи заявляли, что к первым признакам рака легких относится кашель с выделением мокроты и характерным обострением по утрам.