Ученые выяснили, как по внешним признакам определить рак пищевода.
Специалисты провели опыт и ввели лабораторным мышам ген, который является причиной развития рака. Ученые утверждают, что этот ген оказывает влияние на выработку кератонина организмом. Если в организме переизбыток этого гена, то у человека образуются мозоли.
По словам медиков, мозоли не обязательно указывают на рак, но если они есть, то рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Кроме того, сухая кожа может говорить об экземах, диабете, гастрите, а также о проблемах с почками.
Ранее врачи заявляли, что к первым признакам рака легких относится кашель с выделением мокроты и характерным обострением по утрам.
Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.