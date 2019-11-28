Открытие: верблюжье молоко обладает противовоспалительными свойствами

Известно, что верблюжье молоко является уникальным по своему составу и свойствам продуктом. Оно может быть полезно при лечение многих заболеваний. Верблюжье молоко - очень питательное, оно абсолютно безопасно для употребления.

Кроме того, верблюжье молоко обладает антидиабетическими и укрепляющими здоровье свойствами. Также есть мнение, что содержащиеся в нем липиды способы оказывать противовоспалительное действие. Но ученые пока не конца изучили механизм данных эффектов.

Ученые исследовали влияние верблюжьего молока на воспаление макрофагов, обусловленное гликированным белком, а также липиды и жирные кислоты верблюжьего молока.

В результате ученые выяснили, что и липиды, и жирные кислоты снижали gBSA-индуцированную секрецию провоспалительных цитокинов.

Таким образом ученые сделали вывод о том, что липиды верблюжьего молока способны регулировать gBSA-индуцированное воспаление макрофагов in vitro, контролируя экспрессию ключевых регуляторов воспаления.