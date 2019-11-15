Врач-диетолог рассказала, кому вредно есть сосиски

13 ноября исполнилось 214 лет с момента появления первых в мире сосисок. Сосиски являются очень популярным продуктом, несмотря на то, сосиски не считаются полезным и здоровым продуктом.

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, как нужно правильно есть сосиски. Она отметила, что сосиски нельзя есть каждый день.

Сосиски делают из сырья невысокого качества, кроме того. в их состав входят специи и усилители вкуса, которые усиливают аппетит.

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что здоровому человеку можно есть несколько сосисок в неделю, это не навредит здоровью.

Но если имеются заболевания пищеварительной системы или высокий холестерин, то сосиски лучше не есть. Это связано с тем, что специи и соль, которые входят в состав сосисок, могут стимулировать пищеварительные ферменты, а при наличии воспалительных заболеваний ЖКТ это не нужно.

Фото: twitter.com