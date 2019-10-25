Диетолог раскрыла несовместимые сочетания продуктов

Эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова рассказала о сочетаниях продуктов, которые могут быть опасными. По её словам, какао не рекомендуется употреблять в молоком, поскольку, содержащаяся в нём щавелевая кислота, блокирует усвоение кальция.

Также Иванникова призвала отказаться от белого хлеба с джемом или вареньем. Она утверждает, что двойная порция быстрых углеводов провоцирует скачок уровня сахара в крови. Также опасными оказались отруби с молоком. Фитиновая кислота, содержащаяся в отрубях, формирует нерастворимые соединения при добавлении кальция.