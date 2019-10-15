Специалисты рассказали о первых признаках тромбоза

Многие люди не обращают внимание на симптомы, которые могут говорить о возникновении тромба. По словам специалистов, тромбоз может начаться почти у каждого человека.

О наличии тромба может говорить сильный отек конечностей с сильным покраснением, которое при прикосновении причиняет боль. Данный синдром появляется на фоне ухудшения кровоснабжения из-за проблем сердечно-сосудистой системы. Часто данное состояние может быть вызвано именно тромбом.

Также специалисты отметили, что при тромбозе в ноге могут возникать болезненные ощущения. которые могут усиливаться.

Часто люди пытают этот симптом с судорогой. Но при судороге болевые ощущения проводят через несколько минут. В случае наличия тромба острая боль может продолжаться в течение нескольких часов.

О наличии тромба в сосудах мозга может говорить внезапная и сильная головная боль, не проходящая и после приема анальгетиков. На тромбоэмболию легочной артерии могут указывать симптомы, напоминающие сильный бронхит: у человека могут возникать сильный кашель, он не может вдохнуть полной грудью, ему не хватает кислорода.

Специалисты рекомендуют в случае возникновения данных симптомов обязательно обращаться к врачу.

Фото: youtube.com

Читайте также:

Какую роль в организме играет гемоглобин и что значит, если он повышен или понижен?

Как проводится анализ крови на тромбоциты и о чем могут сказать его результаты?

Долгие авиаперелеты провоцируют тромбоз сосудов