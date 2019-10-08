Ученые выяснили, что потребление грибов снижает риск рака простаты

Ученые из университета Тохоку в Японии выяснили, что регулярное употребление в пищу грибов заметно снижает риск развития рака простаты.

Об этом сообщает "Российская газета".

К такому выводу исследователи из Страны восходящего Солнца пришли после наблюдений за своими соотечественниками, пишут авторы материала.

Пациенты регулярно заполняли анкеты, в которых подробно рассказывали не только о своем рационе, но и о физической активности или же, например, имеющихся у них вредных привычках.

Исследовав полученную информацию, японские ученые выяснили, что регулярное употребление грибов снижает риск развития рака простаты на целых 8%.

Исследователи из университета Тохоку отмечают, что речь идет даже о небольшом количестве грибов.