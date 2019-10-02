Терапевт высшей категории Лариса Алексеева рассказала про простые способы снятия головной боли в домашних условиях.
По ее словам, голова может болеть из-за внезапного похолодания. Если человек замерзает, то вскоре его начинают преследовать головные боли. "Прежде всего надо согреться. Наденьте по возможности теплые носки, а если вы дома - опустите ноги в тазик с горячей водой", - отметила специалист.
Врач также посоветовала выпить чай с лимоном или съесть любой цитрусовый, поскольку это природные анальгетики. Чтобы "погасить" боль без таблеток, надо сначала нагреть ладони, а затем осторожно помассировать виски.
Головные боли могут появиться, если человек голоден. Таким образом организм напоминает о необходимости поесть. Утром обязательно надо что-то съесть, даже если вы спешите. Помогут организму все тот же сладкий чай, жидкая каша или кусочек имбиря с медом, заключила эксперт.
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