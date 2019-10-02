Врачи предупредили об опасности бесконтрольного приема витаминов

Специалист Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева рассказал о том, что бесконтрольный прием витаминов может нанести вред здоровью.

По ее словам, прием минеральных веществ и витаминов должен проходить только по согласованию с врачом, поскольку установить нехватку каких-либо веществ в организме возможно только проведения комплексного медицинского обследования. Самовольные действия могут привести к плохим последствиям, например, возникновению новообразований.

"Избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона", - отметила специалист.

Она также обратила внимание на то, что многие биологически активные добавки попадают на прилавки, минуя исследования их эффективности и безопасности.