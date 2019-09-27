Кардиохирург Бокерия рассказал, как уберечь себя от болезней сердца

Предотвратить сердечно-сосудистые заболевания возможно.

Несколько ценных рекомендаций в беседе с корреспондентом "Вечерней Москвы" дал знаменитый кардиохирург Лео Бокерия.

По словам специалиста, большинство сердечников страдают из-за неправильного образа жизни. Тем, кто курит, следует непременно бросить вредную привычку, заявил Бокерия.

Тянуть с этим и заменять обычные сигареты на электронные не стоит, подчеркнул врач.

Предотвратить сердечно-сосудистые заболевания также поможет здоровый полноценный сон — не менее семи часов ежедневно — и регулярная физическая активность. Полезным, по словам Лео Бокерии, будет обыкновенная ходьба с комфортным и расслабленным темпом.