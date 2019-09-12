Шведские ученые нашли причину появления лишнего веса с возрастом

Шведские специалисты из Каролинского института выяснили, почему поддерживать вес с возрастом становится все сложнее. Чем старше становятся люди, тем медленнее в их жировых тканях происходит обмен липидов, и тем легче они поправляются. При этом рацион и образ жизни человека не играет существенной роли.

"Результаты впервые говорят о том, что на изменения массы тела влияют параметры жировой ткани, безотносительно других факторов. Это откроет нам новые возможности в лечении ожирения и борьбе с лишним весом", - отмечают исследователи.

Одним из способов ускорить расщепление липидов в жировой ткани - это больше тренироваться. Новое исследование доказывает, что физическая нагрука помогает пациентам с ожирением достичь длительного снижения веса.

"Ожирение и связанные с ним заболевания стали всемирной проблемой. Следовательно, никогда не было важнее понять, как работают липиды и чем определяется размер жировой массы в организме", - заключают ученые.