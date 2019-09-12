Шведские специалисты из Каролинского института выяснили, почему поддерживать вес с возрастом становится все сложнее. Чем старше становятся люди, тем медленнее в их жировых тканях происходит обмен липидов, и тем легче они поправляются. При этом рацион и образ жизни человека не играет существенной роли.
"Результаты впервые говорят о том, что на изменения массы тела влияют параметры жировой ткани, безотносительно других факторов. Это откроет нам новые возможности в лечении ожирения и борьбе с лишним весом", - отмечают исследователи.
Одним из способов ускорить расщепление липидов в жировой ткани - это больше тренироваться. Новое исследование доказывает, что физическая нагрука помогает пациентам с ожирением достичь длительного снижения веса.
"Ожирение и связанные с ним заболевания стали всемирной проблемой. Следовательно, никогда не было важнее понять, как работают липиды и чем определяется размер жировой массы в организме", - заключают ученые.
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