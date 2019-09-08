Пища, которую употребляет человек, оказывает прямое воздействие на работу организма, в частности, на его главный орган - мозг. Об этом заявили эксперты издания "Медикфорум". Они составили список продуктов питания, которые необходимо добавить в рацион, чтобы стимулировать работу головного мозга.
Наибольшую ценность для мозга представляют зеленые листовые овощи. Также положительное воздействие на клетки мозга оказывают оливковое масло, рыба и другие морепродукты, а также орехи и ягоды. Эксперты выделили эти продукты, поскольку в них обнаружено самое высокое содержание микроэлементов и витаминов.
Также эксперты назвали наиболее вредную пищу, которая оказывает негативное воздействие на мозг. Это соль, жирные молочные изделия, жареная еда и красное мясо.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что необходимо съесть перед экзаменом для эффективного запоминания информации.
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