Medicalxpress: контролировать давление помогут физические упражнения

Контролировать высокое кровяное давление можно с помощью физических нагрузок.

Издание Medicalxpress отмечает, что конкретного набора упражнений нет, но общие рекомендации, которые подойдут для большинства людей, есть.

Например, пишут авторы материала, рекомендуется буквально полчаса в день выполнять аэробные упражнения — например, езда на велосипеде, плавание или же ходьба.

Несколько раз в неделю, сообщает Medicalxpress, можно заниматься и силовыми тренировками. Они, пишут авторы материала, должны быть нацелены на все основные группы мышц. Можно использовать и упражнения с собственным весом — например, отжимания.

Занятия с более высокой интенсивностью способствуют большему снижению высокого кровяного давления, указывают специалисты. Но предварительно лучше проконсультироваться с врачом.