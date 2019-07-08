Контролировать высокое кровяное давление можно с помощью физических нагрузок.
Издание Medicalxpress отмечает, что конкретного набора упражнений нет, но общие рекомендации, которые подойдут для большинства людей, есть.
Например, пишут авторы материала, рекомендуется буквально полчаса в день выполнять аэробные упражнения — например, езда на велосипеде, плавание или же ходьба.
Несколько раз в неделю, сообщает Medicalxpress, можно заниматься и силовыми тренировками. Они, пишут авторы материала, должны быть нацелены на все основные группы мышц. Можно использовать и упражнения с собственным весом — например, отжимания.
Занятия с более высокой интенсивностью способствуют большему снижению высокого кровяного давления, указывают специалисты. Но предварительно лучше проконсультироваться с врачом.
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