Россия оказалась в конце топ-100 самых здоровых стран мира

Крупное новостное агентство Bloomberg составило список самых "здоровых" государств мира.

Так, авторы материала составили рейтинг, основываясь на уровне здоровья населения стран.

На первое место рейтинга попала солнечная Испания — там, по мнению издания Bloomberg, живут самые здоровые люди в мире. На втором месте оказалось другое европейское государство, не менее теплая Италия. А вот замыкает первую тройку рейтинга самых "здоровых" государств мира Исландия — крохотное и холодное островное государство в Атлантическом океане.

В первую десятку авторы материала включили также Японию, Швейцарию, Швецию, Австралию, Сингапур, Норвегию и Израиль.

Россия, что примечательно, по сравнению с предыдущим рейтингом самых "здоровых" государств мира от Bloomberg, поднялась на целых пять позиций. Так, в актуальном рейтинге Россия занимает в списке 95-ое место.

Отметим, что рейтинг составлен на основе данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения Организации Объединенных Наций и Всемирного банка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности от неправильного питания. Примечательно, что места с первого по десятое в рейтинге заняли постсоветские республики. Так, например, Россия оказалась на десятой строчке списка — аккурат перед Казахстаном.

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