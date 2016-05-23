В московской клинике робот-хирург провел уникальную операцию

В столичной клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета провели уникальную операцию: женщине удалили кисту с помощью робота-хирурга.

Роботы пришли на помочь врачам

"У пациентки в брюшной полости была огромная киста диаметром около 10 сантиметров. Она увеличивалась в размерах. Основная сложность заключалась в том, что женщине уже делали на брюшной полости две операции", — рассказал директор клиники Петр Царьков.

Так как был высок риск травматичности, ей отказали в операции в других клиниках. С помощью робота кисту удалили без дополнительных разрезов. Операция прошла успешно.

Царьков отметил, что проведение данной операции является важным достижением в области медицины.

В 2016 году "Правда.Ру" писала о том, что российский уролог в прямом эфире проведет операцию с помощью робота DaVinci.

Российский хирург проведет уникальную операцию при помощи робота в прямом эфире

Российский уролог в прямом эфире сделает операцию с помощью робота DaVinci.

Операция пройдет в государственной клинической больнице №50. Ее станут транслировать онлайн во все уголки планеты.

Россия после этого может стать лидером в роботизированной хирургии, считает главный уролог России Дмитрий Пушкарь.

По его словам, время операции выбрано не случайно. Она пройдет в два часа дня. "Если бы мы ее провели с утра, то тогда бы нас не смогли бы смотреть врачи, живущие в США и других странах Нового Света, а если бы мы проводили ее вечером, то тогда нас не смогли бы посмотреть жители Японии и других стран Восточной Азии", — сказал Дмитрий Пушкарь по сообщению РИА Новости.

Медик отметил, что операция с помощью робота является вполне привычной вещью для его больницы, в которой прошли уже несколько десятков подобных вмешательств.

После того, как хирург сделает свою работу, он расскажет о российских аналогах робота "Да Винчи" и ситуации с подобной хирургией в мире.

С помощью "Да Винчи" хирург может делать операцию, находясь в другой комнате и даже в другой стране.

В качестве учебного задания врачей учат резать и накладывать швы стальными руками на кусочке обычной ткани. Медики говорят, что стоимость такого оборудования колеблется от 4 до 6 миллионов долларов; при этом робота можно использовать в кардиологии, гинекологии, сосудистой и общей хирургии.

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