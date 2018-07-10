Создано лекарство, значительно продлевающее жизнь

В США создан препарат, избирательно уничтожающий стареющие клетки в организме мышей, тем самым продлевая им жизнь примерно на треть. Молекулярные биологи представили свое исследование на страницах журнала Nature Medicine.

Фото:Fotodom.ru

По мнению биолога Фелипе Сьерра из Национального института старения США в Бетесде, исследование с использованием лекарств-сенолитиков показало потрясающие результаты, теперь осталось выяснить, насколько эти вещества безопасны для человека.

Клетки зародыша и эмбриональные стволовые клетки фактически бессмертны с точки зрения биологии — они могут жить неограниченно долго в адекватной среде обитания и делиться бесконечное число раз. Однако у взрослого человека они постепенно теряют способность делиться, вступая в фазу старения.

Два года назад биологи из клиники Майо в Рочестере экспериментировали с мышами, в чью ДНК была встроена особая система, позволявшая избирательно убивать подобные клетки. Их уничтожение продлило жизнь мышей на треть и защитило от многих возрастных болезней, в том числе от дряхлости мышц.

Ученые решили попробовать получить аналогичный результат, не вмешиваясь в работу ДНК.

Они ввели грызунам культуры состарившихся клеток. Когда у мышей появились первые физические признаки преждевременного старения, их нейтрализовали смесью двух веществ — дасатиниба — лекарства от лейкемии, и кверцетина — одного из компонентов горького вкуса лука и красных растительных пигментов. Первое вещество уничтожало "престарелые" клетки, а второе снижало уровень воспалений, связанных с действием дасатиниба. Опыты показали, что даже небольшие дозы этих препаратов заметно омолаживали грызунов.

Тогда биологи проверили, что произойдет, если ввести эту смесь, которую они назвали сенолитиком, то есть "растворителем старости", в организм мышей, которых искусственно не состаривали. Благотворный эффект наблюдался и в этом случае. Пожилые грызуны, получавшие препараты, прожили на 36% дольше, чем их сородичи. При этом вероятность их смерти снизилась на 65%, что говорит о том, что сенолитики не только удаляют внешние проявления старости, но и на деле продлевают жизнь.

Поскольку оба соединения используются в медицинской практике как красители и пищевые добавки, это оставляет надежду на то, что сенолитики могут быстро войти в медицинскую практику и не будут чрезмерно дорогими.

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