Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими

Для отличного урожая свеклы важно правильно удобрять растения, особенно в конце июня и начале июля, когда активно формируется и наливается корнеплод. Правильные подкормки в этот период определяют размер и сладость свеклы.
Борная кислота
Подкормку борной кислотой обычно проводят внекорневым способом.
Для приготовления раствора растворите 10 г борной кислоты в 10 литрах воды. Для удобства сначала растворите порошок в 100 мл теплой воды, затем добавьте этот концентрат в основную ёмкость с водой. Перемешайте раствор и приступайте к опрыскиванию ботвы свёклы.
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.