Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими

Чем подкормить свёклу для урожайности?

0:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для отличного урожая свеклы важно правильно удобрять растения, особенно в конце июня и начале июля, когда активно формируется и наливается корнеплод. Правильные подкормки в этот период определяют размер и сладость свеклы.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain

Борная кислота

Подкормку борной кислотой обычно проводят внекорневым способом.

Для приготовления раствора растворите 10 г борной кислоты в 10 литрах воды. Для удобства сначала растворите порошок в 100 мл теплой воды, затем добавьте этот концентрат в основную ёмкость с водой. Перемешайте раствор и приступайте к опрыскиванию ботвы свёклы.