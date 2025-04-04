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Настя Ивлеева рассказала об отдыхе в Омане с мужем: плюс три килограмма

1:19
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева опубликовала в Telegram-канале серию фотографий из путешествия по Оману, где отдыхает вместе с супругом Филиппом Бегаком.

Настя Ивлеева
Фото: Telegram by Telegram-канал Насти Ивлеевой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Настя Ивлеева

На снимках запечатлены живописные пейзажи, архитектурные достопримечательности и уютные уголки страны. Одно из кадров Ивлеева сделала на балконе отеля.

"Оман покорил наши сердца! Здесь царит душевная атмосфера, а гостеприимство напоминает визит к лучшему другу", — написала она.

В шуточной форме блогерша призналась, что за время поездки набрала три килограмма, назвав арабскую кухню одной из своих фаворитов.

Напомним, в 2023 году Настя оказалась в центре скандала из-за "голой вечеринки" в московском клубе "Мутабор", после чего временно исчезла из публичного поля. Вернувшись в соцсети, она сменила имидж, делая акцент на контенте о гражданской активности и духовных практиках, включая посещение монастырей.

Позже Ивлеева объявила о браке с родственником Никиты Михалкова — Филиппом Бегаком, и теперь регулярно делится кадрами их совместной жизни.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что помогает спасти Пашу Техника.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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