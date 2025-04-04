Настя Ивлеева рассказала об отдыхе в Омане с мужем: плюс три килограмма

Блогер Настя Ивлеева опубликовала в Telegram-канале серию фотографий из путешествия по Оману, где отдыхает вместе с супругом Филиппом Бегаком.
На снимках запечатлены живописные пейзажи, архитектурные достопримечательности и уютные уголки страны. Одно из кадров Ивлеева сделала на балконе отеля.
"Оман покорил наши сердца! Здесь царит душевная атмосфера, а гостеприимство напоминает визит к лучшему другу", — написала она.
В шуточной форме блогерша призналась, что за время поездки набрала три килограмма, назвав арабскую кухню одной из своих фаворитов.
Напомним, в 2023 году Настя оказалась в центре скандала из-за "голой вечеринки" в московском клубе "Мутабор", после чего временно исчезла из публичного поля. Вернувшись в соцсети, она сменила имидж, делая акцент на контенте о гражданской активности и духовных практиках, включая посещение монастырей.
Позже Ивлеева объявила о браке с родственником Никиты Михалкова — Филиппом Бегаком, и теперь регулярно делится кадрами их совместной жизни.
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Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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