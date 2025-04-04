Спасти клематис от гибели: ошибки, которые совершают почти все садоводы

Клематисы — короли вертикального озеленения, радуют обильным цветением и требуют минимум забот. Но как быть, если лиана вдруг теряет силу, молодые побеги поникают, а зелень вянет на глазах? Не паникуем — разбираемся, что пошло не так, и как это можно исправить.
Перелив — частая ошибка. Земля должна быть равномерно влажной, но не сырой. Проверьте почву — если мокрая, сократите полив и обеспечьте хороший дренаж. Клематису нужен глубокий, но редкий полив, особенно в жару. В контейнерах ситуация еще критичнее: они пересыхают быстрее, а переувлажнение может привести к гнили.
Полезно: слой мульчи в 5 см защитит корни от перегрева и пересыхания, а посадка низкорослых многолетников вокруг основания создаст тенистую "подушку".
Если вы все делаете правильно, а растение продолжает вянуть — вероятны грибковые инфекции.
Корневая гниль. Причина — патогены Phytophthora или Phymatotrichopsis. Признаки — коричневые побеги и почерневшие корни. Решение: уменьшить полив, улучшить дренаж, обработать фунгицидом.
Ржавчина. На листьях и стеблях — рыжие пятна и налет, листья желтеют и опадают. Удалите пораженные части, улучшите вентиляцию, используйте масло нима или обрежьте до земли.
Фомопсисное увядание. Особенно опасно для крупноцветковых гибридов: побеги вянут прямо перед цветением. Стебли чернеют, листья морщатся. Хорошая новость — корни не страдают. После обрезки растение может восстановиться.
Вертициллез. Листья вянут без причины, стебли внутри темнеют. Против этого грибка нет эффективного лечения. Больной куст нужно удалить, а почву — заменить.
Сажайте клематисы на солнце, но с затенением корней.
Обеспечьте воздухообмен.
Поливайте под корень — избегайте намокания листьев.
Обрезайте аккуратно, чтобы не оставлять ран.
Удаляйте зараженные части и дезинфицируйте инструменты.
Если не хотите играть в садовника-реаниматора — выбирайте устойчивые виды:
C. Alpina, C. Macropetala, C. Montana, C. viticella - они гораздо реже страдают от грибков и отлично переносят климатические капризы.
Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).
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