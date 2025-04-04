Тень Трампа нависла над рынками: золото взлетело до небес

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во вторник цены на золото достигли нового исторического максимума, поскольку инвесторы массово устремились в активы-убежища на фоне нарастающей неопределённости из-за предстоящего объявления президента США Дональда Трампа о введении торговых тарифов.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

Спотовое золото подорожало на 0,3% и достигло $3 132,53 за унцию к 10:08 утра по восточному времени, после чего установило абсолютный рекорд на отметке $3 148,88.

Фьючерсы на золото в США также прибавили 0,4%, поднявшись до $3 164,20. Эксперты отмечают, что поддержку рынку оказывает не только тарифная риторика, но и продолжающиеся покупки золота центральными банками, а также общее сочетание геополитических и экономических рисков.

Старший портфельный менеджер Sprott Asset Management Райан Макинтайр подчеркнул, что неопределённость, скорее всего, сохранится, пишет The Economic Times.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



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