Неловкий момент, который может разбить собаке сердце — и вы даже не заметите, как это случится

Может ли собака обидеться, если вы отвернулись от её мокрого носа? Оказывается, да — и она будет пытаться заслужить вашу любовь, даже если чувствует, что её лишили самого простого: взаимности.
Собаки часто выражают привязанность через облизывания — для них это жест дружбы, любви и единства. Кто-то радуется лёгкому прикосновению к руке, а кому-то важно дотянуться до лица. И когда хозяин отстраняется, собака может почувствовать себя… ненужной.
Эта тема снова стала актуальной после ролика в TikTok, где хозяйка собаки Молли отстранилась от её "поцелуя". Реакция Молли — как у маленького обиженного ребёнка — растрогала зрителей. Хозяйка тут же обняла питомицу, чтобы загладить вину. Видео набрало более 8 миллионов лайков и вызвало бурную дискуссию.
Хотя собаки не испытывают весь спектр человеческих эмоций, они чувствуют радость, возбуждение, страх — и да, отвержение. Особенно если их попытки сблизиться встречают равнодушие. Ветеринары подчёркивают: собака, которая чувствует себя нелюбимой, будет всеми силами стараться это компенсировать. Она уловит выражение лица, тон голоса и даже вашу интонацию — и сделает вывод.
"Если питомец не ощущает любви и безопасности, его поведение меняется: он поджимает хвост, уши опускаются, он словно хочет стать невидимым", — поясняют специалисты.
Иногда животное подаёт тревожные сигналы, и важно их не пропустить:
громкий или частый лай;
порча вещей (жевание, царапание);
скулёж, вой, "плач";
попытки привлечь внимание лапой или телом;
игривое покусывание;
изменения в языке тела;
"аварии" дома, даже после приучения к туалету.
Если вы замечаете такие изменения, стоит проконсультироваться с ветеринаром — возможно, дело не только в поведении, но и в здоровье. Специалисты также рекомендуют не игнорировать эмоциональные потребности животного: ласка, внимание и простое "я рядом" — порой важнее дорогих игрушек.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.