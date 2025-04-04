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Ксения Собчак бросила все силы на спасение Паши Техника: надеюсь, вытащим

1:19
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак активно включилась в помощь рэперу Павлу Ивлеву (Паше Технику), находящемуся в критическом состоянии в таиландской клинике.

Ксения Собчак
Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

В Telegram-канале она опубликовала фрагмент переписки с, предположительно, бывшей женой артиста Евой Карицкой, пообещав задействовать "большие связи" для организации лечения.

"Всё утро на связи с близкими Паши. Он пережил клиническую смерть, состояние ужасное. Надеюсь, удастся спасти, но проблема масштабная — нужно убедить тайские власти не препятствовать", — написала Собчак.

По данным источников, речь идёт о транспортировке Ивлева вертолётом в госпиталь Бангкока, однако медики оценивают шансы на успешный перелёт лишь в 20%.

Экс-супруга рэпера сообщила, что привлекла священника для духовной поддержки Паши Техника.

Напомним, Паша Техник был госпитализирован в конце марта с острым отравлением. Его подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО после поражения лёгких и печени. Окружение не исключает версию умышленного вреда, предположительно нанесённого на вечеринке.

Ранее Константин Хабенский признался, что сомневался в успехе сериала "Метод".

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; род. 1 июля 1984, Москва) — российский рэпер и музыкальный продюсер. 

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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