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Китайский автогигант облажался в Европе — всё из-за одной досадной детали

1:10
Авто

Китайский автогигант BYD, активно расширяющий своё присутствие в разных уголках мира, столкнулся с неожиданной и неприятной проблемой при выходе на европейский рынок. Несмотря на крупную партию из 3 000 электромобилей, разгруженных в немецком порту, на дорогах страны появилось всего около 160 автомобилей. Европейцы пока сдержанно относятся к новым китайским маркам, но главным ударом по репутации стал вовсе не низкий спрос.

Китайский автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Китайский автомобиль

Во время морской транспортировки часть электромобилей подверглась заражению плесенью. В замкнутом пространстве салонов при высокой влажности начали активно развиваться грибки. В итоге по прибытии машины оказались в непригодном для продажи состоянии. Сейчас их экстренно очищают и обрабатывают, чтобы устранить следы заражения и предотвратить порчу материалов.

Этот инцидент стал серьёзным испытанием для бренда, ведь репутация - один из ключевых факторов доверия со стороны новых покупателей. Особенно в Европе, где конкуренция на рынке электромобилей крайне высока.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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