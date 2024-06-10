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Орхидея в цвету: секрет эффективного полива для обильного цветения

Главные советы по поливу для пышного цветения орхидеи

2:08
Садоводство » Цветы

 

Главные советы по поливу для пышного цветения орхидеи
Фото: flickr.com by GollyGforce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Орхидеи — удивительные и роскошные растения, которые завораживают своей красотой. Но, несмотря на кажущуюся изысканность и хрупкость, они нуждаются в особом уходе. И одним из важнейших элементов ухода является правильный полив.

От того, как вы будете поливать орхидею, зависит не только её здоровье и внешний вид, но и способность обильно и продолжительно цвести.

Что нужно учитывать при поливе орхидеи

Прежде всего, стоит понимать, что орхидеи отличаются от большинства других комнатных растений. Они имеют особую корневую систему, которая предназначена для поглощения влаги и питательных веществ не из грунта, а из воздуха.

Поэтому правила полива для них отличаются от стандартных:

  • используйте очищенную, отстоянную или кипяченую воду комнатной температуры. Хлорированная вода может негативно повлиять на растение;
  • поливайте орхидею только тогда, когда субстрат (кора, мох) полностью просохнет. Определять это состояние можно по цвету корней — они должны быть серебристыми или бело-зелёными;
  • не оставляйте воду в поддоне после полива. Это может привести к загниванию корней;
  • опрыскивайте растение 2-3 раза в неделю, особенно в зимний период, когда воздух в доме сухой.

Состав для пышного цветения

Чтобы ваша орхидея обильно и долго цвела, к обычной воде можно добавлять специальные питательные вещества:

  • удобрение для орхидей. Рекомендуется использовать его раз в 10-14 дней в период активного роста;
  • молочную сыворотку. Добавляйте 1-2 столовые ложки на 1 литр воды. Сыворотка содержит калий, который стимулирует цветение;
  • пищевую соду. Пол чайной ложки на 1 литр воды сделает среду более щелочной, что также благоприятно для цветения;

Регулярное применение таких подкормок наряду с правильным поливом обеспечит вашей орхидее роскошное и продолжительное цветение. Наслаждайтесь её красотой!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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