Вершинная гниль не будет грозить кабачкам: простая подкормка предотвратит проблему — вносится во время плодоношения

Чем подкормить кабачки для избавления от вершинной гнили?

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Чтобы избежать желтизны, гниения и деформации кабачков, следует обратить внимание на удобрения. После обрезки лишних листьев, мешающих циркуляции воздуха и затеняющих куст, рекомендуется провести подкормку, чтобы обеспечить здоровый рост плодов.

Одной из причин желтизны и гниения кабачков может быть недостаток кальция. Вершинная гниль, которая часто ассоциируется с томатами, также может затронуть кабачки и другие культуры. Если овощи развиваются неравномерно, и верхушка плода начинает гнить, это может быть признаком недостатка кальция. Решением этой проблемы может быть кальциевая подкормка.

Идеальным выбором будет кальциевая селитра. Разводят 1 столовую ложку удобрения в ведре воды и поливают каждый куст кабачка этим раствором (1 литр удобрения на 1 куст). Можно также обработать листья. Если кальциевой селитры нет, зола может быть альтернативой (1 стакан на 10 л воды).

Рекомендуется провести подкормку ещё в начале плодоношения. Если этого не сделали, следует дать питательное удобрение как можно скорее, чтобы избежать проблемы вершинной гнили.