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Опасная химия: почему некоторые удобрения могут навредить вашему огороду

Эти удобрения могут быть опасны для вашего здоровья и экологии

2:57
Садоводство » Советы

В современном огородничестве и садоводстве широко применяется большое разнообразие удобрений - как органических, так и минеральных. Они помогают улучшить плодородие почвы, обогатить её необходимыми элементами питания и повысить урожайность культур. Однако не все удобрения одинаково безопасны для использования в огороде.

Эти удобрения могут быть опасны для вашего здоровья и экологии
Фото: Own work by GIRAUD Patrick is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Почему нужно быть осторожным с некоторыми удобрениями?

Главная опасность многих удобрений кроется в их химическом составе. Многие минеральные удобрения содержат в своем составе синтетические соединения, которые могут негативно воздействовать на почву, растения и в конечном счете - на человека, употребляющего выращенные овощи и фрукты.

Попадая в почву, агрессивные химические вещества в составе таких удобрений нарушают естественный баланс почвенных микроорганизмов, ухудшают структуру грунта и снижают его плодородие в долгосрочной перспективе. Кроме того, они могут накапливаться в тканях растений, а затем попадать в организм человека при употреблении выращенной продукции.

Какие удобрения лучше не использовать в огороде?

1. Карбамид (мочевина)
Это синтетическое азотное удобрение, которое в больших дозах угнетает рост растений, накапливает в овощах нитраты и канцерогенные нитрозосоединения. Оно может вызвать отравления у людей.

2. Суперфосфат
Содержит ряд вредных примесей, в том числе радионуклиды, кадмий и фтор, которые накапливаются в почве и растениях. Применение суперфосфата ухудшает структуру и плодородие грунта.

3. Аммиачная селитра
Это азотное удобрение также относится к "опасным" из-за высокого содержания нитратов, которые могут вызывать отравления, особенно у детей.

4. NPK-удобрения
Многие комплексные минеральные удобрения с набором макро- и микроэлементов (NPK) содержат вредные тяжелые металлы, которые могут накапливаться в почве и растениях.

Каким удобрениям отдать предпочтение?

Гораздо более безопасными и экологичными для огорода являются органические удобрения: перегной, компост, навоз, птичий помет. Они не содержат синтетических химических соединений, постепенно высвобождают полезные вещества и улучшают структуру почвы.

Также можно применять биоудобрения, изготовленные на основе полезных микроорганизмов. Они стимулируют рост растений, не нанося вреда экосистеме.

Важно помнить, что при использовании любых удобрений, даже природных, необходимо строго соблюдать рекомендованные нормы и дозировки. Только в этом случае вы сможете получить действительно здоровый и экологически чистый урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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