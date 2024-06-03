Малина отблагодарит обилием ягод: рассказываем, как правильно ухаживать за культурой летом

Малина — вкусная и полезная ягода, из которой можно готовить варенье, компоты и замораживать на зиму. В засушливое лето она требует особого ухода для хорошего урожая.
Мульчирование значительно облегчает уход: сокращает поливы, прополку, уничтожение сорняков и рыхление почвы. Плотный слой мульчи предотвращает рост сорняков и испарение влаги, а земляные черви рыхлят почву.
Если у вас не штамбовые сорта с высокими, изгибающимися побегами, установите шпалеры для их поддержки.
Поливайте весь участок малины методом дождевания. В пасмурную погоду можно поливать в течение дня, а в жару — после захода солнца. В июле и июне особенно важно следить за поливом, чтобы листья не скручивались.
Летние сорта укорачивают зимой, оставляя побеги высотой 1-1,2 метра. Штамбовые сорта не обрезают, так как основной урожай формируется на верхних ветвях.
Ремонтантные сорта лучше выращивать как однолетние побеги: осенью срезают всю надземную часть и мульчируют участок. Весной прореживают отросшие побеги, оставляя самые крепкие и здоровые.
Стеблевая галлица (малиновый комарик) — главный вредитель малины. Утолщения на ветвях следует удалять с помощью секатора и сжигать.
Для питания малины используйте перепревший перегной (10-15 кг на квадратный метр) или селитру один раз, а в дальнейшем — нитроаммофоску (30-40 граммов на квадратный метр) в междурядья.
Минеральные удобрения следует рассыпать после полива на хорошо увлажненную почву, чтобы не повредить молодые корни.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.