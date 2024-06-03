Малина отблагодарит обилием ягод: рассказываем, как правильно ухаживать за культурой летом

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Как ухаживать за малиной летом?

1:51
Садоводство » Плодовые

Малина — вкусная и полезная ягода, из которой можно готовить варенье, компоты и замораживать на зиму. В засушливое лето она требует особого ухода для хорошего урожая.

Как ухаживать за малиной летом?
Фото: commons.wikimedia.org by Aiwok is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

Мульчирование значительно облегчает уход: сокращает поливы, прополку, уничтожение сорняков и рыхление почвы. Плотный слой мульчи предотвращает рост сорняков и испарение влаги, а земляные черви рыхлят почву.

Если у вас не штамбовые сорта с высокими, изгибающимися побегами, установите шпалеры для их поддержки.

Поливайте весь участок малины методом дождевания. В пасмурную погоду можно поливать в течение дня, а в жару — после захода солнца. В июле и июне особенно важно следить за поливом, чтобы листья не скручивались.

Летние сорта укорачивают зимой, оставляя побеги высотой 1-1,2 метра. Штамбовые сорта не обрезают, так как основной урожай формируется на верхних ветвях.

Ремонтантные сорта лучше выращивать как однолетние побеги: осенью срезают всю надземную часть и мульчируют участок. Весной прореживают отросшие побеги, оставляя самые крепкие и здоровые.

Стеблевая галлица (малиновый комарик) — главный вредитель малины. Утолщения на ветвях следует удалять с помощью секатора и сжигать.

Для питания малины используйте перепревший перегной (10-15 кг на квадратный метр) или селитру один раз, а в дальнейшем — нитроаммофоску (30-40 граммов на квадратный метр) в междурядья.

Минеральные удобрения следует рассыпать после полива на хорошо увлажненную почву, чтобы не повредить молодые корни.

ВСЕ ОБ УХОДЕ ЗА МАЛИНОЙ ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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