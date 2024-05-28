Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце

Рассказываем, когда перец страдает от недостатка освещения

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выбор правильного места для посадки перца - залог получения хорошего и обильного урожая. Знание того, предпочитает ли растение солнце или тень, поможет создать оптимальные условия для его роста и развития.

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Солнцелюбивое растение

Перец - это теплолюбивая культура, которая предпочитает солнечные места. Он лучше всего развивается на открытых, хорошо освещаемых участках, где он может получать достаточное количество света и тепла.

Солнечный свет необходим перцу для

активного фотосинтеза, который обеспечивает растение энергией для роста и плодоношения;

формирования крепкого, облиственного стебля и мощной корневой системы;

образования большого количества плодов.

Перец отлично растет на южных, юго-восточных и юго-западных склонах, которые хорошо прогреваются солнцем. Эти места обеспечивают максимальное количество солнечных лучей на протяжении дня.

Негативное влияние тени

Недостаток солнечного света очень плохо сказывается на развитии перца. В тенистых местах он будет вытягиваться в поисках света, образовывая слабый, вытянутый стебель и мало плодов.

Признаки того, что перец страдает от недостатка освещения:

бледная, вялая листва;

вытянутые, удлиненные междоузлия;

снижение количества и качества завязывающихся плодов;

более позднее созревание урожая;

повышенная восприимчивость к болезням.

Поэтому размещать перец следует только на хорошо освещаемых участках, избегая затененных мест, таких как северные стороны построек, под навесами, деревьями или кустарниками.

Допустимые условия

Если абсолютно солнечные участки отсутствуют, можно высаживать перец в местах с рассеянным освещением, например, на восточных или западных склонах. Важно, чтобы растение получало не менее 6 часов прямого солнечного света в течение дня.

В северных регионах с коротким летом перец может расти и в полутени, но в этом случае следует выбирать скороспелые сорта, чтобы успеть собрать урожай до наступления холодов.

Таким образом, для получения высоких урожаев перец следует высаживать исключительно на хорошо освещаемых солнечных участках. Только в таких условиях он сможет полностью раскрыть свой потенциал и порадовать вас богатым урожаем вкусных и сочных плодов.