Эти цветы можно сеять в открытый грунт в мае: топ-6 отличных неприхотливых растений

Какие цветы посеять в грунт в мае?

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эти однолетники можно посеять на клумбы в мае. Они неприхотливы, красивы и долго цветут, не уступая модным многолетним сортам.

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Первая в списке — гипсофила изящная. Это однолетнее растение идеально подходит для сеяния прямо в грунт в мае. Оно компактное и засухоустойчивое, идеально подходит для солнечных альпинариев.

Следующая — календула. Сегодня существует множество сортов, включая варианты с махровыми цветками.

Космидиум, также известный как ложный кореопсис, напоминает космею и бархатцы одновременно. Его изящные стебли и яркие цветки привлекают внимание, а обильное цветение продолжается весь сезон.

Амарант — отличный выбор для заполнения центрального места на клумбе. Он цветет с июня до заморозков и представлен в различных размерах.

Смолевка повислая, похожая на шиловидный флокс, зацветает позже, в июле, если сеять её в мае в открытый грунт. Этот однолетний почвопокровник подходит для солнечных мест.

И наконец, петунии также можно сеять прямо в открытый грунт в течение мая. Однако это актуально только для регионов с мягким климатом, и важно подобрать для них солнечное место без ветров и сквозняков.