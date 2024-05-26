Эти цветы можно сеять в открытый грунт в мае: топ-6 отличных неприхотливых растений

Эти однолетники можно посеять на клумбы в мае. Они неприхотливы, красивы и долго цветут, не уступая модным многолетним сортам.
Первая в списке — гипсофила изящная. Это однолетнее растение идеально подходит для сеяния прямо в грунт в мае. Оно компактное и засухоустойчивое, идеально подходит для солнечных альпинариев.
Следующая — календула. Сегодня существует множество сортов, включая варианты с махровыми цветками.
Космидиум, также известный как ложный кореопсис, напоминает космею и бархатцы одновременно. Его изящные стебли и яркие цветки привлекают внимание, а обильное цветение продолжается весь сезон.
Амарант — отличный выбор для заполнения центрального места на клумбе. Он цветет с июня до заморозков и представлен в различных размерах.
Смолевка повислая, похожая на шиловидный флокс, зацветает позже, в июле, если сеять её в мае в открытый грунт. Этот однолетний почвопокровник подходит для солнечных мест.
И наконец, петунии также можно сеять прямо в открытый грунт в течение мая. Однако это актуально только для регионов с мягким климатом, и важно подобрать для них солнечное место без ветров и сквозняков.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.