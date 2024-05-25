Чтобы не забыли: рассказываем, что можно сажать в первые дни лета

Что можно сажать в начале июня?

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Начало июня - это прекрасное время для посадки различных культурных растений. С приходом тепла и солнечных лучей, земля прогревается и становится благоприятной для роста и развития растений. Но какие именно культуры стоит сажать в начале июня?

Первое, на что следует обратить внимание, это климатические условия вашего региона. Если в вашем регионе еще сохраняются ночные заморозки, то лучше отложить посадку до более теплого времени. В противном случае, можно приступать к посадке следующих культур.

Овощные культуры. В начале июня можно смело сажать такие овощные культуры, как кабачки, баклажаны, перцы, томаты, огурцы, кабачки и тыквы. Они хорошо переносят пересадку и быстро приспосабливаются к новым условиям. Кроме того, они будут радовать вас урожаем уже в середине лета.

Ягодные кустарники. Если вы мечтаете о свежих и сочных ягодах, то начало июня - это лучшее время для посадки ягодных кустарников. Малина, смородина, крыжовник, клюква и другие виды ягодных кустарников будут благодарны за новое место и быстро начнут расти и плодоносить.

Цветы. Не забывайте и о цветочных культурах. В начале июня можно сажать такие цветы, как астры, георгины, ромашки, лаванда, розы и другие. Они будут радовать вас красивыми цветами и придадут вашему саду или огороду уют и красоту.

Зеленые культуры. Если вы любите свежие зеленые овощи и зелень, то начало июня - это отличное время для посадки салата, шпината, рукколы, петрушки, укропа и других зеленых культур. Они быстро прорастут и вы сможете наслаждаться свежими и полезными овощами уже через несколько недель.

Кроме того, в начале июня можно сажать и другие культуры, такие как картофель, лук, чеснок, редис, редька и многие другие. Главное - следить за погодными условиями и правильно ухаживать за посаженными растениями.