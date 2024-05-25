Какая работа на дачном участке опасна для жизни

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Не вся работа в огороде приносит удовольствие

2:06
Садоводство » Советы

Работа на свежем воздухе, выращивание своих овощей и фруктов - все это приносит не только удовольствие, но и пользу для организма. Однако, несмотря на все преимущества, огородничество может быть опасным для жизни, если не соблюдать необходимые меры предосторожности.

Не вся работа в огороде приносит удовольствие
Фото: commons.wikimedia.org by Myrkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Первая и, пожалуй, самая очевидная опасность - это работа с острыми инструментами. Каждый огородник знает, что для обработки почвы и ухода за растениями необходимы лопаты, вилы, секаторы и другие острые предметы. Несоблюдение правил безопасности при работе с ними может привести к травмам и серьезным повреждениям. Поэтому перед началом работы необходимо проверить состояние инструментов и использовать защитные средства, такие как перчатки и защитные очки.

Ещё одна опасность, связанная с огородничеством, - это работа с химическими веществами. Для борьбы с вредителями и болезнями растений часто используются химические препараты, которые могут быть опасны для здоровья человека. При неправильном использовании или недостаточном использовании защитных средств, они могут вызвать отравление или аллергическую реакцию. Поэтому перед применением любых химических веществ необходимо внимательно изучить инструкцию и соблюдать все меры предосторожности.

Кроме того, работа на огороде может быть опасна из-за непредвиденных обстоятельств. Например, при работе с деревьями или кустарниками может произойти падение с лестницы или ветки могут обвалиться. Поэтому необходимо быть осторожным и использовать стабильные лестницы и подставки для работы на высоте.

Наконец, еще одна опасность, которую часто забывают упоминать, - это солнечные ожоги. Работая на открытом воздухе, мы подвергаемся воздействию ультрафиолетовых лучей, которые могут привести к ожогам кожи и даже раку. Поэтому необходимо использовать солнцезащитные средства и избегать работы на огороде в периоды наибольшей солнечной активности.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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