Выращиваем апельсин дома: рассказываем как это сделать

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Как вырастить апельсин на подоконнике?

2:52
Садоводство » Цветы

Чтобы вырастить апельсин дома, потребуются семена, земля, вода, пластиковый стаканчик и чистые лоскуты материи. При правильном подходе растение будет плодоносить даже в квартире.

Как вырастить апельсин на подоконнике?
Фото: commons.wikimedia.org by Figiu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Посадка семян лучше всего производится весной, когда световой день продолжителен. Растение любит солнечный свет и влагу, и небольшое затенение не повредит его росту. Апельсин, выращенный из косточки, можно привить другим цитрусам, что обеспечит аромат и чистый воздух в помещении. При должном уходе дерево зацветет и начнет плодоносить.

Каждую косточку аккуратно извлекают из плода, очищают от остатков мякоти и промывают под проточной водой. Затем их сутки вымачивают в растворе удобрений. После этого семена готовы к посадке.

Семена высаживают в пластиковые стаканчики объемом до 100 мл или в узкий ящик для рассады. Для посадки используют специальный грунт для цитрусовых, который можно приобрести в цветочном магазине. Если готовой смеси нет, подойдёт смесь садовой почвы с торфяным удобрением в равных частях.

На дно горшка или ящика укладывают слой дренажа (галька, керамзит или пенопласт), затем добавляют грунт. Семена опускают на глубину 1 см, отступая 3 см от стенок горшка и 5 см между растениями. Посевной материал размещают в теплом, хорошо освещенном месте. Для создания тепличного эффекта используют пластиковую бутылку с отрезанным дном или укрывают ящик плёнкой.

Спустя месяц после посадки появится тонкий зелёный росток. Время прорастания может занять до 2 месяцев, особенно зимой. В тёмное время года необходимо дополнительное освещение.

Когда на стебле появятся два настоящих листочка, производится пикировка — пересадка растения в более просторную емкость для разрастания корней.

Домашнее апельсиновое дерево размещают на хорошо освещённой стороне. Летом его укрывают от прямых солнечных лучей, зимой используют искусственное освещение. В холодное время года растение нуждается в частом опрыскивании водой из пульверизатора из-за иссушения от отопительных приборов.

Летом растение лучше держать на открытом воздухе (балконе или веранде). Поливать апельсин нужно ежедневно, если в поддоне не остаётся жидкости. Воду для полива отстаивают и подогревают до +25 °C, так как растение не переносит хлор из водопроводной воды.

Регулярное увлажнение почвы — основа ухода за апельсиновым деревом.

Как быстро и просто вырастить апельсин на подоконнике
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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