Как быстро построить дровник из остатков досок для дачного участка

Помещение для сушки дров вы можете сделать себе сами

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Дровница - это необходимый инструмент для хранения и сушки дров. Она позволяет удобно и компактно разместить дрова, не занимая много места в доме или на улице. В этой статье мы расскажем, как сделать дровницу для дачи своими руками.

Фото: commons.wikimedia.org by Pavel Ševela is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Шаг 1: Выбор материалов

Первым шагом в создании дровницы является выбор подходящих материалов. Для этого вам понадобятся доски или бруски из дерева, гвозди или саморезы, пила, молоток и дрель.

Шаг 2: Планировка и измерения

Прежде чем приступать к работе, необходимо определить размеры будущей дровницы. Она должна быть достаточно вместительной, чтобы вместить нужное количество дров, но при этом не занимать слишком много места. Обычно размеры дровницы составляют около 1 метра в длину, 50 см в ширину и 1 метр в высоту.

Шаг 3: Подготовка материалов

После того, как вы определились с размерами, можно приступать к подготовке материалов. Если у вас есть возможность, лучше всего использовать уже обработанные доски или бруски, чтобы не тратить время на их шлифовку и обработку.

Шаг 4: Сборка корпуса

Сначала необходимо собрать корпус дровницы. Для этого соедините доски или бруски в форме прямоугольника, используя гвозди или саморезы. Убедитесь, что все соединения крепкие и надежные.

Шаг 5: Добавление полок

Для удобства хранения дров можно добавить полки внутри дровницы. Для этого измерьте и отметьте на стенках корпуса места, где будут расположены полки. Затем прикрепите полки к стенкам с помощью гвоздей или саморезов.

Шаг 6: Добавление крыши

Чтобы защитить дрова от дождя и снега, необходимо добавить крышу. Для этого можно использовать доски или бруски, которые будут служить опорой для крыши. Прикрепите их к верхней части корпуса дровницы и затем прикрепите к ним крышу из досок или другого подходящего материала.

Шаг 7: Завершение работы

После того, как все детали дровницы собраны, необходимо проверить ее на прочность и устойчивость. Если все в порядке, можно приступать к её использованию.