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Не допускайте эти ошибки при посадке рассады в открытый грунт

Высаживайте рассаду правильно, чтобы избежать ряд проблем

1:51
Садоводство » Овощи

Высаживание рассады томатов в открытый грунт является важным этапом процесса выращивания этого овоща. Однако, есть определённые ошибки, которые могут повлиять на рост и развитие растений. Рассмотрим несколько наиболее распространённых ошибок, которые следует избегать при высадке томатов в открытый грунт.

Высаживайте рассаду правильно, чтобы избежать ряд проблем
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Сажать рассаду слишком рано. Очень важно подождать, пока почва прогреется достаточно, и растения не будут подвержены заморозкам. Сажать рассаду томатов раньше, чем почва прогреется до 15 градусов по Цельсию, может привести к замерзанию растений и их гибели.

2. Не учитывать особенности выбранного участка. Томаты любят светлое и теплое место, защищенное от ветра. Если высаживать рассаду томатов на тенистом и влажном участке, это может привести к заболеваниям и плохому росту растений.

3. Сажать слишком много рассады на одном участке. Плотная посадка не даёт растениям достаточного пространства для роста и доступа к свету. Это может привести к конкуренции за питательные вещества и воду, что негативно отразится на урожае.

4. Не обеспечивать растения опорами. Томаты нуждаются в опорах для поддержки и защиты от перегибания и ломки стеблей. Отсутствие опор приведет к тому, что растения будут разрастаться по земле, что повысит риск заболеваний и порчи плодов.

5. Не обеспечивать правильный полив. Томаты очень любят влагу, поэтому важно обеспечить им достаточное количество воды. Недостаточный полив может привести к остановке роста растений, а избыточный — к загниванию корней и развитию гнили.

Высадка томатов в открытый грунт - все тонкости от схемы посадки до заправки лунки
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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