Ушлые дачники рассыпают монеты по грядкам: вот для чего они это делают — очень полезный лайфхак

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Зачем рассыпать монеты по участку

1:03
Садоводство » Советы

Монеты с медью в составе могут стать не только кладом для потомков, но и полезным средством для увеличения урожая. Они помогают сохранить почву здоровой и защищают растения от грибковых инфекций. Медные монеты в земле высвобождают ионы меди, которые уничтожают споры болезнетворных грибов, имея бактерицидное действие. 

Зачем рассыпать монеты по участку
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако не все монеты содержат медь, и их эффективность зависит от количества меди в составе.

Какие монеты содержат медь? Разменные монеты от 1 до 5 копеек 1924 года и 1-, 2- и 5-рублевые монеты образца 1997 года.

Улитки, черви (как и аквариумные рыбки) очень не любят медь — когда они ползут по этому металлу, происходит химическая реакция с их тельцем.

Кроме того, медные монеты или проволока могут помочь в борьбе с муравьями и другими вредителями, так как эти создания не переносят контакта с медью.

Выкопал кучу металла , инструменты и монеты на свежекупленном участке !
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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