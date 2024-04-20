Это забытое растение не теряет своей популярности: украсьте им участки вдоль забора

Мальва, также известная как шток-роза, является великолепным растением, которое было впервые привезено к нам из далёких земель в 1440 году. Недавно растение было распространено практически в каждом саду благодаря своей неприхотливости, декоративности и целебным свойствам. Однако в последнее время его место заняли новомодные цветы.
Мальва способна украсить любой участок, будь то сад с цветами, живая изгородь или клумбы. Это двухлетнее растение начинает цвести только на второй год после посева, и его цветы могут быть различных оттенков — нежно-розовые, розовые, жёлтые, красные и бардовые, с различной структурой от гладкой до махровой.
При выборе места для посадки мальвы следует учитывать её высоту, которая может достигать 1.5 — 2 метров, поэтому рекомендуется высаживать её вдоль заборов, домов или живых изгородей.
Мальву можно высаживать как рассадой, так и семенами в зависимости от сорта, но как правило, она начинает цвести на второй год. Забота о мальве включает регулярный полив, удаление подсыхающих цветов, а также умеренное удобрение.
Важно также учитывать условия зимовки — в умеренных климатических условиях мальва хорошо переносит зиму, но в случае сильных заморозков рекомендуется укрыть растение сухими листьями или лапником.
Хотя мальва устойчива к вредителям и болезням, иногда она может быть подвержена ржавчине, в таком случае рекомендуется обработать растение фунгицидным препаратом.
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