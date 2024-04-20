Рассказываем о монилиозе, который поражает косточковые и семечковые культуры

Монилиоз — это грибковое заболевание, которое поражает косточковые и некоторые семечковые культуры. Его также называют монилиальным ожогом.
Возбудитель монилиоза — гриб рода аскомицетов Monilia. Он зимует на поражённых плодах и побегах, а с приходом весны распространяется на побеги растения, цветки и завязи.
Споры гриба переносятся осадками, ветром и насекомыми. Благоприятные условия для развития монилиоза:
Признаки заболевания
На первой стадии монилиоза на растениях появляются небольшие тёмные пятна. Постепенно они разрастаются, захватывая всё большую площадь. На второй стадии поражённые участки покрываются сероватым налётом — спорами гриба. На третьей стадии происходит отмирание поражённых участков, включая ветви, цветки, завязи и плоды.
При обнаружении признаков заболевания необходимо провести следующие мероприятия:
Для предотвращения распространения заболевания необходимо проводить профилактические мероприятия, выбирать устойчивые к заболеванию сорта растений.
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