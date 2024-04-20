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Рассказываем о монилиозе, который поражает косточковые и семечковые культуры

Как лечить монилиоз

1:37
Садоводство » Вредители и болезни

Монилиоз — это грибковое заболевание, которое поражает косточковые и некоторые семечковые культуры. Его также называют монилиальным ожогом.

Как лечить монилиоз
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Возбудитель монилиоза — гриб рода аскомицетов Monilia. Он зимует на поражённых плодах и побегах, а с приходом весны распространяется на побеги растения, цветки и завязи.

Споры гриба переносятся осадками, ветром и насекомыми. Благоприятные условия для развития монилиоза:

  • влажная погода,
  • загущенные посадки,
  • механические повреждения растений,
    отсутствие профилактических обработок.

Признаки заболевания

На первой стадии монилиоза на растениях появляются небольшие тёмные пятна. Постепенно они разрастаются, захватывая всё большую площадь. На второй стадии поражённые участки покрываются сероватым налётом — спорами гриба. На третьей стадии происходит отмирание поражённых участков, включая ветви, цветки, завязи и плоды.

Как лечить монилиоз

При обнаружении признаков заболевания необходимо провести следующие мероприятия:

  • удалить поражённые части растения;
  • обработать растение фунгицидами, следуя инструкции на упаковке;
  • провести повторную обработку через 7–14 дней;
  • соблюдать правила агротехники для профилактики заболевания.

Для предотвращения распространения заболевания необходимо проводить профилактические мероприятия, выбирать устойчивые к заболеванию сорта растений.

Как лечить монилиоз
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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