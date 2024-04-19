Это редкое растение удивит крупными цветками: источает приятный аромат и хорошо смотрится с другими цветами

Посадите на участке утсонию

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Утсония — элегантный цветок, который не так распространён в нашей стране из-за своей предпочтительности к теплу. Изначально происходит из Южной Африки, но некоторые виды успешно выращиваются у нас.

Фото: commons.wikimedia.org by JonRichfield is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Внешне утсония напоминает гладиолусы, с длинным прочным стеблем и крупными цветками, обычно на каждом стебле их около 20. Цвета бывают разнообразные, но чаще всего это оттенки нежно-розового, кораллового или пурпурного.

Оно цветёт весной, а летом находится в покое, хотя некоторые виды могут цвести дважды в год. Редко растение достигает высоты более 130 см, но в некоторых случаях может вырастать и 2 метра.

Утсония источает приятный аромат. Для успешного роста и цветения она нуждается в солнечном месте и плодородной, немного влажной почве. Пересадку рекомендуется проводить раз в три года, а в период цветения вносить подкормки для более яркого цветения.

Как и гладиолусы, утсонию нужно выкапывать осенью и хранить клубнелуковицы в прохладном месте. Этот цветок часто используется в флористике благодаря своей подходящей для срезки и хорошей совместимости с другими цветами