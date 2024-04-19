Эти сорта кабачков хорошо растут из в Сибири: опыт выращивания огородницы из холодного региона

Огородница из Сибири в своём Дзен-канале "Сибирский сад Оксаны Артеменко" рассказала о сортах кабачков, которые показали хорошую урожайность. Они отличаются по внешнему виду, вкусу, размерам и текстуре.
Кабачок "Северный вариант". Этот сорт кабачков привлекает внимание своим нежным, белесо-зелёным внешним видом и хорошим вкусом.
Кабачок "Полосатик". Если вам нужны кабачки для маринования или обжарки, то этот сорт подойдёт. Его длинные плоды имеют тонкую кожуру и плотную мякоть. Однако стоит следить, чтобы они не переросли, иначе кожура станет жёсткой.
Кабачок "Экзотик" (смесь). Этот сорт представляет собой смесь, из которой у огородницы выросли два вида овоща: медово-золотистый и крапчато-зелёный. Желтый сорт полностью удовлетворил своим вкусом и внешним видом, в то время как зелёный сорт оказался менее удачным из-за ватной мякоти.
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