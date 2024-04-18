Рассказываем что делать, если малина начала ползти по огороду

Как остановить малину

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Малину любят многие дачники и огородники, но как и любое растение, она может стать причиной некоторых проблем. Особенно, если она начинает ползти по огороду.

Фото: flickr.com by David Whelan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ползучая малина может стать настоящей головной болью для садовода. Она может засорять и загромождать огород, занимая место другим растениям и мешая им расти и развиваться. Кроме того, ползучая малина может стать источником распространения болезней и вредителей, которые могут нанести вред не только ей самой, но и другим растениям на огороде.

Чтобы избежать проблем с ползучей малиной, необходимо принять несколько мер предосторожности. Во-первых, следует выбирать правильное место для посадки кустарника. Малина предпочитает солнечные и хорошо освещённые места, поэтому она должна быть посажена в открытую и просторную часть огорода. Также важно учитывать, что малина любит влажную почву, поэтому необходимо обеспечить ей достаточный доступ к воде.

Во-вторых, необходимо правильно ухаживать за малиной. Регулярное подкормление органическими удобрениями и полив помогут кустарнику расти здоровым и сильным, что сделает его менее подверженным ползучести. Также стоит обрезать лишние побеги и удалять сорняки вокруг кустарника, чтобы предотвратить его распространение.

Если малина все же начала ползти по огороду, то необходимо принять меры по её контролю. Одним из способов борьбы с ползучей малиной является установка опор, на которых она будет расти вертикально. Также можно использовать специальные сетки или каркасы, чтобы поддерживать кустарник и предотвратить его распространение по огороду.

Если же ползучая малина уже стала причиной проблем, то необходимо принять более радикальные меры. Например, можно выкопать кустарник и пересадить его в другое место, где он не будет мешать другим растениям. Также можно использовать химические средства для борьбы с ползучей малиной, однако следует помнить о возможных вредных последствиях для окружающей среды.