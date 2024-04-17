Выбираем фруктовые деревья: рассказываем, на что обратить внимание

Как выбрать фруктовые деревья

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Фруктовые деревья представляют собой многолетние растения. Правильный выбор саженцев играет ключевую роль не только в получении будущего урожая, но и в общем здоровье и долговечности сада, а также в сил затрачиваемых на его уход.

Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Перед покупкой саженцев важно определить уровень грунтовых вод и толщину плодородного слоя земли на участке.

При выборе саженца следует обратить внимание на наличие бирки с указанием вида культуры, названия сорта, районирования (предпочтительно местного), срока созревания, возраста и типа подвоя. Покупка саженцев возрастом 1-2 года предпочтительна, так как они лучше приживаются. Саженцы старше 4-5 лет могут адаптироваться на новом месте около 3-4 лет и начинают плодоносить немного позже.

Корни растений должны выглядеть здоровыми, с ярким цветом на срезе. Сухие или подмерзшие корни могут быть признаком плохого приживания. Саженец должен иметь прямое ствол, ровную кору и отсутствие морщинистости, что указывает на долгое пребывание вне почвы и потерю влаги.

Не рекомендуется покупать саженцы с листьями, особенно опавшими, так как они могли быть выкопаны слишком рано и растения могут погибнуть от заморозков. После приобретения саженец упаковывают для сохранения влаги и защиты при транспортировке.