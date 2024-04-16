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Этот кустарник привлекателен уникальной формой: за это его называют складчатым

Посадите на участке складчатую калину

1:08
Садоводство » Деревья и кустарники

Этот кустарник привлекает внимание своей уникальной формой — ступенчатой или ярусной, структурой, где зеленая листва сменяется облаком белоснежных цветов. Именно за эту особенность он получил название "складчатая" калина.

Посадите на участке складчатую калину
Фото: https://www.flickr.com/photos/70626035@N00/12394410654/ by jacilluch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Её ветви можно легко подстричь и придать практически любую форму.

Цветение наступает в июне и длится 2-3 недели, после чего листья куста приобретают тёмно-багровый или красно-коричневый оттенок к осени.

Складчатая калина не требует особого ухода и хорошо адаптируется к различным климатическим условиям. Она предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени.

Регулярная обрезка рекомендуется один раз в год, обычно в конце зимы. Кустарник любит влагу, поэтому необходимо обеспечить почву постоянным увлажнением.

Хотя калина почти не болеет, она может подвергаться нападкам насекомых в глубокой тени или при близком расположении сорняков. Также она может страдать от пятнистости листьев.

Калина Складчатая цветение, Горячий Ключ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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