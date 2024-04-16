Рассказываем как избежать серьёзный ущерб от заморозков

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Как защитить сад от весенних заморозков

2:09
Садоводство » Советы

Весна — это время, когда природа просыпается от зимней спячки и начинает свой новый цикл жизни. Но вместе с тёплыми днями и зелёными побегами, весна может принести и неприятные сюрпризы — весенние заморозки. Они могут нанести серьёзный ущерб, уничтожив цветы, плоды и растения. Чтобы избежать этого, необходимо принять меры по защите сада.

Как защитить сад от весенних заморозков
Фото: commons.wikimedia.org by Anastasia Galyamicheva is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

При посадке растений избегайте низин и мест, где скапливается холодный воздух. Лучше всего выбирать высокие и открытые места, где воздух может свободно циркулировать. Также стоит учитывать, что некоторые растения более устойчивы к заморозкам, чем другие. Поэтому перед покупкой растений обязательно изучите их характеристики и выберите те, которые лучше всего подходят для вашего региона.

Зимой растения переходят в состояние покоя, но перед этим им необходимо накопить достаточное количество питательных веществ. Поэтому в осенние месяцы рекомендуется подкармливать растения органическими удобрениями. Это поможет им укрепиться и лучше перенести зимний период.

Кроме того, не забывайте о правильном поливе. Весенние заморозки часто происходят после дождливых дней, когда почва насыщена влагой. Именно поэтому важно следить за тем, чтобы почва в саду не была слишком влажной. Избыток влаги может привести к образованию льда внутри растений, что может привести к их гибели.

Если в вашем регионе часто бывают весенние заморозки, то стоит задуматься о покупке специальных средств для защиты растений. Например, существуют специальные пленки и ткани, которые можно накрывать растения во время заморозков. Они создают дополнительный слой защиты и помогают сохранить тепло внутри растений.

Также не забывайте о защите от ветра. Сильный ветер может усилить воздействие заморозков на растения. Поэтому, если возможно, создайте в саду барьер из деревьев или кустарников.

Борьба с заморозками. Как сохранить сад от мороза? Поворотные весенние заморозки
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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