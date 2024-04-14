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Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя

Что посадить рядом с луком

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Садоводство » Советы

Благоприятное соседство способствует лучшей урожайности. Садовод Виктория Радзевская рассказал, что посадить рядом с луком.  

Что посадить рядом с луком
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По словам огородницы, идеальным соседом является морковь, которая отпугивает луковую муху. Но стоит избегать соседства с капустой из-за её вредителей.

Важно помнить, что для лука лучше выбирать грядки, где в прошлом году был навоз, а не весной, чтобы избежать деформации луковиц и позже сбор урожая.

Что посадить с ЛУКОМ на одной грядке?! Какие овощи можно сеять рядом с ЛУКОМ?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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