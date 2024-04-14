Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя

Что посадить рядом с луком

0:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Благоприятное соседство способствует лучшей урожайности. Садовод Виктория Радзевская рассказал, что посадить рядом с луком.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По словам огородницы, идеальным соседом является морковь, которая отпугивает луковую муху. Но стоит избегать соседства с капустой из-за её вредителей.

Важно помнить, что для лука лучше выбирать грядки, где в прошлом году был навоз, а не весной, чтобы избежать деформации луковиц и позже сбор урожая.