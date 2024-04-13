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Натуральное и безопасное решение: это средство спасёт вашу смородину от вредителей

От вредителей и болезней на смоpoдине поможет содa

1:52
Садоводство » Деревья и кустарники

Сода - это универсальное средство, которое не только используется в кулинарии и бытовой химии, но и может помочь в борьбе с вредителями на смородине. Это натуральное и безопасное решение, которое не наносит вреда растениям и окружающей среде.

От вредителей и болезней на смоpoдине поможет содa
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Nyashkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Среди наиболее распространённых вредителей можно выделить смородиновую муху, клещей и гусениц. Они могут причинить значительный ущерб урожаю и ослабить растения, что в дальнейшем может привести к их гибели.

Одним из самых эффективных способов борьбы с вредителями на смородине является использование соды. Ее действие основано на ее щелочных свойствах, которые могут повредить покровные органы насекомых и привести к их гибели. Кроме того, сода не оказывает влияния на растения и не загрязняет почву.

Для борьбы с смородиновой мухой можно приготовить раствор из 1 столовой ложки соды на 1 литр воды и опрыскать им растения. Это поможет уничтожить личинки и яйца насекомых, а также предотвратить их появление. Для борьбы с клещами можно использовать тот же раствор, но с добавлением нескольких капель растительного масла. Он поможет уничтожить клещей и предотвратить их повторное появление.

Еще одним способом использования соды в борьбе с вредителями на смородине является ее применение в виде порошка. Для этого необходимо смешать соду с мукой в равных пропорциях и посыпать ею почву вокруг растений. Это поможет защитить растения от гусениц и других насекомых, которые ползают по земле.

Кроме того, сода может быть использована для борьбы с грибковыми заболеваниями смородины. Для этого необходимо приготовить раствор из 1 столовой ложки соды на 1 литр воды и опрыскать им растения. Это поможет предотвратить развитие грибков и защитить растения от их поражения.

Обработка смородины содой весной, зачем и как я это делаю
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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